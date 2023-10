Salone nazionale della CSR e dell’innovazione

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Impronta carbonica e sostenibilità: le persone sempre più consapevoli del proprio impatto, i dati emersi al sociale La Carbon Footprint Station attivata per la prima volta alfotografa l’impatto dei visitatori sull’ambiente, nella loro vita quotidiana. Fanalino di coda i trasporti. Si è chiusa l’11esima edizionede Il sociale, uno degli appuntamenti più attesi in Italia per parlare di sostenibilità. Durante i tre giorni di attività, dal 4 al 6 ottobre 2023, all’Università Bocconi di Milano sono state registrate 4.600 presenze e sono stati oltre 9.000 i collegamenti. Tutti i 115 incontri con oltre 500 relatori hanno visto grande partecipazione di un pubblico attento e delle 284 organizzazioni protagoniste tra aziende, istituzioni e realtà non profit. Mai come quest’anno è stata forte la presenza dei giovani, coinvolti attivamente ...