Salerno | trovato in possesso di 38 involucri di crack | arrestato

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il 6 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente C. M. in quanto individuato indi 38di sostanza stupefacente del tipoper un peso di 10 grammi che occultava all’interno del motociclo condotto nonché ulteriori 27 grammi della medesima sostanza che deteneva presso la sua abitazione. Segui ZON.IT su Google News.

“Geo Barents”, arrivo tra le polemiche - Cronaca la Città di Salerno

Salerno, torna l'appuntamento con Cantina&Cultura: ospite Antonio Lanzetta - Napoli Village - Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Un uomo di Giffoni Valle Piana è stato arrestato il 5 ottobre in quanto trovato in possesso di 127 grammi di hashish e 925 euro in contanti.Incidente in moto in Emilia Romagna, 53enne salernitano perde la vita Ieri sera, alle 20, si è verificata una tragedia sulla Statale 16 Adriatica, poco prima di Argenta (Ferrara), che ha portato alla ...