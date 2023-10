Salerno | la Geo Barents sbarca con 258 migranti a bordo

Leggi su zon

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nuovi arrivi in vista. Nel porto di, èta ufficialmente questa mattina la nave Geo, battente bandiera norvegese. La nave aveva cambiato il suo compito, ed ora è utilizzata principalmente per le operazioni di ricerca e soccorso ed è utilizzata da Medici Senza Frontiere nel mar Mediterraneo centrale, a partire da Maggio 2021. La Geoha soccorso in mare ben 258, che sonoti insieme a lei nel porto. Per l’occasione, sono stati predisposti i servizi di ordine pubblico e l’identificazione da parte del questore diGiancarlo Conticchio. Si tratta del 32esimo sbarco che avviene in città, ma quest’ultimo segna un precedente abbastanza importante. Infatti, lo sbarco della Geoè il primo avvenuto ...