Salentino scomparso sul Pollino Ricerche a tutto spiano | con una novità

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pubblicato il 9 Ottobre, 2023 Non solo il pescatore di cui non si hanno più notizie da giovedì, sono ore di ansia anche per un altroe disperso tra i monti del. Si tratta del 70enne Lucio Petronio, psichiatra in pensione ed ex direttore del Cim di Lecce, di cui si sono perse le tracce dalla serata di venerdì. Lesono ricominciate nella mattinata di oggi dopo che quelle dei giorni scorsi hanno dato purtroppo tutte esito negativo. L’unica traccia del 70enne, ritrovata in queste ore, è stato il ritrovamento del suo cellulare. Quest’ultimo era spento, ma sullo smartphone saranno eseguiti alcuni accertamenti per cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti del medico leccese., nessuna traccia da venerdì sera Il ...