Salario minimo | Calenda | “Meloni ci deve una risposta entro giovedì 12 ottobre”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) ROMA – C’è un “punto in sospeso:il 12 dilaciunasulperché è un impegno che ha preso”. Così il leader di Azione, Carlo(foto), durante una conferenza stampa sulla Nadef. Del documento del Cnel, ha ribadito l’ex ministro dello sviluppo economico, “non si capisce niente. Se è la base per rilanciare il mercato del lavoro in Italia è profondamente insufficiente”. L'articolo L'Opinionista.