Sabatini | «Sull’Inter ho una mia teoria! E il terzo tempo di Inzaghi…»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tra i tanti temi toccati sull’ultima giornata di Serie A prima della sosta,ha parlato anche di Inter a Radio Sportiva nel programma “Microfono Aperto”. Il noto giornalista ha dato un consiglio velato al tecnico Inzaghi dopo il pareggio in rimonta subito dal Bologna in casa CAMBIARE AIUTA – Sandroha parlato di un’Inter disattenta: «ho una mia teoria. Quella delle partite del trolley, non solo delle vacanze di Natale. Che colpisce tutti titolari. Entri in campo, vai sul 2-0 e invece di pensare al prossimo corner, pensi alla valigia sul bus e già alla prossima partita. Se non resti concentrato finisce poi che fai le bischerate come Lautaro Martinez sul rigore e Alessandro Bastoni sul pareggio. Bisogna restare sul pezzo. Di chi è la colpa? Un po’ di Simone Inzaghi ma non perché non è un allenatore da ...