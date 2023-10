Sabatini | «Inzaghi? Non si fida tanto della gestione della rosa dell’Inter»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Persta insistendo su alcune situazioni perché non è sicuro al 100%validità. Il giornalista ha spiegato la sua tesi nel corso di Pressing Serie A su Italia 1. LA– La formazione di Inter-Bologna fa parlare Sandro: «Questo deve far riflettere sul turnover. Nelle prime tre giornate il turnover non c’era, si giocava una volta alla settimana, cambia la Fiorentina nove giocatori su undici dopo i play-off e perde 4-0. Stasera Vincenzo Italiano va a Napoli e vince bene. Il turnover non è un modo per gestire lo spogliatoio e far contenti tutti, ma si avvicina ai dati scientifici. In questo secondo me Simonenon si...