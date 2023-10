Rudi Garcia verso conferma dopo l’incontro con la società

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi andrebbeladisulla panchina del Napolila riunione svoltasi in tarda mattinata tra il tecnico francese e i vertici della. Al, svoltosi in un albergo in collina, assieme a De Laurentiis hanno partecipato il club manager Antonio Sinicropi, il direttore sportivo, Mauro Meluso, e il capo dell’Area scouting, Maurizio Micheli.è partito alla volta della Francia e tornerà a Napoli per riprendere gli allenamenti mercoledì prossimo. A quanto pare De Laurentiis avrebbe deciso di rinviare ogni decisione sul futuro dell’allenatore alla prossima sosta del campionato, nel mese di novembre, a meno di un aggravarsi ancor più ...

Il Napoli fatica a decollare in campionato. Il quinto posto è un risultato per la società deludente. La vetta è distante sette punti. Per questo Garcia è in bilico. Riflessioni in corso da parte di Aurelio De Laurentiis. Un altro giocatore che potrebbe lasciare il Napoli è Mario Rui, il cui rapporto con Garcia sembra ai minimi storici dopo le schermaglie con il suo agente. Il portoghese non sta trovando molto ...

Niente esonero per ora per Rudi Garcia che, dopo l'incontro con la società, ha ottenuto nuova fiducia da parte del club di Aurelio De Laurentis come riportato da "Ansa". Questa mattina si è tenuto un vertice tra Rudi Garcia e gli stati generali del Napoli all'Hotel Parker's. L'avvio di stagione del Napoli è stato piuttosto deludente, la sconfitta con la Fiorentina ha ...