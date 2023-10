Rudi Garcia a rischio ed è l’unico

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Dopo la sconfitta con la Fiorentina,rischia di diventareallenatore delle big aesonero Come riportato dai colleghi di 7gold,allenatore tra le big a rischiare l’esonero. Alla dirigenza non sembra sia piaciuta la sconfitta subita ai danni della Fiorentina, che ora riporta il Napoli lontano dalla L'articolo

Il presidente avrebbe messo sotto osservazione, ma l'allenatore per ora resta al suo posto. Il Napoli è quinto in classifica, ma i 14 punti ottenuti sono troppi pochi per i campioni d'...Italiano, in passato seguito anche dal Napoli, ha dato una lezione di calcio vero a. La Fiorentina stessa ha insegnato al Napoli come si gioca a calcio . Fin dal primo minuto la Viola ha ...

Napoli-Fiorentina, Garcia: "Responsabilità mia, non me l'aspettavo" Fantacalcio ®

Napoli-Fiorentina 1-3, Rudi Garcia e le responsabilità: «Una brutta serata» ilmattino.it

Rudi Garcia a rischio esonero. Lo scrive il quotidiano Repubblica nella sua edizione online. Dopo la partita il presidente Aurelio De Laurentiis si è chiuso da solo in uno stanzino ...Raffaele Auriemma critica aspramente Rudi Garcia, sostenendo che l'allenatore resterebbe al Napoli solo per il denaro ...