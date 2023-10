Romina Carrisi presto mamma | conoscete il suo ex fidanzato? Un famosissimo artista americano

(Di lunedì 9 ottobre 2023)tra pochi mesi diventeràper la prima volta. Una gioia immensa per la giovane figlia di Al Bano e la Power, che si appresta a conoscere un nuovo mondo e una nuova vita. Da circa un anno, laè impegnata con Stefano Rastelli, un uomo he lavora in Rai e che L'articolo proviene da KontroKultura.

Sta per diventare mamma per la prima volta, quartogenita di Al Bano ePower. L'annuncio è arrivato a Verissimo, anche se qualche rumors su una presunta attesa circolava già. In arrivo c'è un maschietto, primo figlio per ...Il rapporto conoggi Subito in apertura di intervista Al Banoha parlato dei suoi rapporti oggi con l'ex moglie, anche lei presente all'Arena di Verona in occasione della festa per i ...

Romina Carrisi ricorda nonna Yolanda Libero Tv

"Papà Albano ha avuto una reazione inaspettata": il lietissimo annuncio di Romina Carrisi ha spiazzato il cantante!La figlia più piccola di Albano e Romina Power ora aspetta il primogenito dal compagno Stefano Rastelli. «In passato abortire è stato difficile, ogni donna però deve poter decidere cosa fare del propr ...