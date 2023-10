Roma | tegola Pellegrini | l’esito degli esami e i tempi di recupero

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le condizioni fisiche di Lorenzo, centrocampista e capitano della, dopo l’infortunio. I dettagli La, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di fisiche di Lorenzo. Il capitano giallorosso sarà costretto a saltare le prossime sfide contro il match contro il Monza, Slavia Praga ed Inter. COMUNICATO – «Lorenzoè stato sottoposto adclinici approfonditi e ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra. Il centrocampista non sarà a disposizione per circa un mese».

Prima dell'intervallo, poi, altreper Mourinho che perde per infortunio Dybala. Le immagini dell'argentino a terra con le mani sul volto e la testa bassa non lasciano ben sperare per la. ...Tanta apprensione e preoccupazione per José Mourinho e i tifosi della: Paulo Dybala ha riportato un brutto infortunio contro il Cagliari. La gara dell'Unipol Domus Arena è durata soltanto 36 minuti per l'argentino. Dopo uno scontro, infatti, l'ex Juventus si è ...

Roma, tegola Dybala: esce dal campo in lacrime ItaSportPress

Roma, tegola Pellegrini per Mourinho: si teme un lungo stop, salta l’Inter fcinter1908

L'infortunio di Dybala resta una tegola. Un solo spiraglio di luce. Romelu Lukalu e Andrea Belotti, sei gol complessivi nelle ultime due partite tra Europa e campionato da parte della coppia d'attacc ...Sei mesi dopo l’ultima vittoria in trasferta in campionato, la Roma di Mourinho torna finalmente a casa coi tre punti grazie al poker di reti inflitto al derelitto Cagliari di Claudio Ranieri. La migl ...