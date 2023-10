Roma Ponte di Nona Spaccio | ricettazione e detenzione abusiva di armi | arrestati dai Carabinieri una donna 52enne ed un 28enne Denunciato un 56enne per commercio non autorizzato di armi

Tutti i romani le conoscono come tali, ne vanno fieri e ne narrano la bellezza anche a chinon ... tra Monteverde e Porta San Pancrazio, fuori Porta San Giovanni e Porta Pia, o anche dopo...Dopo l'ultima finale regionale, che si è giocata al Pro Padel diSan Giovanni, nella quale ... 22 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ...

Ponte di Nona, inaugurato il percorso dedicato a Francesco Cagnetta RomaToday

Roma, rivolta nel Centro di permanenza a Ponte Galeria: ferito un carabiniere ilmessaggero.it

A pochi passi dalla basilica di San Pietro si trova via di Panico, un nome molto particolare che affonda le sue origini nella storia romana.L’assessore alla Mobilità e Trasporti, alla Tutela del Territorio e al Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha effettuato questa mattina un sopralluogo sulla banchina del Tevere nel tratto compreso t ...