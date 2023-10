Roma | Mourinho | “Mi piace il romanismo | la Curva Sud mi emoziona”

Bisogna essere equilibrati e avere esperienza,ne ha tantissima. Sono personaggi che hanno vissuto tante cose e hanno esperienza per gestire piazze importanti comeo Napoli ". L'ex ...Non è andata benissimo nemmeno a, ma è stato con La Roja, secondo Fred Hermel, che ha espresso ... Che lo paragona un po' a' che era insopportabile con la stampa anche se era capace di ...

Il gesto di Mourinho verso Ranieri a bordocampo prima di Cagliari-Roma Corriere dello Sport

Mourinho: "Voci Io ho pensato solo alla partita, voglio dare tutto per la Roma" GianlucaDiMarzio.com

Gli esami effettuati evidenziato una lesione distrattiva al legamento collaterale mediale. Rientra per il derby del 12 novembreNapoli's Serie A title defence continued to stutter on Sunday when the champions lost 3-1 at home to in-form Fiorentina. Josip Brekalo opened the scoring for the visitors on seven minutes. © ANSA ...