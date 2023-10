Roma | Lukaku | “Tutti hanno parlato di me | ma io non parlo”

Commenta per primo L'ex - terzino di Inter e, Davide Santon, è intervenuto a Radio Serie A ripercorrendo la sua carriera. DERBY - 'Ho ...- 'I fischi per lui saranno tanti, mi sa... Conosco ...Cagliari Calcio - Associazione Sportiva1 - 4, tabellino, marcatori, ammoniti, espulsi. Serie A Tim 2023/2024, ottava giornata Marcatori: 19 p.t Aouar (R), 20 p.t e 14 s.t(R), 5 s.t ...

La Roma e Lukaku travolgono il Cagliari, ma l'infortunio di Dybala rovina la festa La Gazzetta dello Sport

Doppio Lukaku e poker Roma: 4-1 al Cagliari Sky Sport

Inter-Roma, in programma il prossimo 29 ottobre, è una sfida che sprona non solo l’ex Lukaku, ma anche Dybala. L’argentino spingerà per tornare disponibile dopo l’infortunio. Le ultime da Sky Sport 24 ...L'ex-terzino di Inter e Roma, Davide Santon, è intervenuto a Radio Serie A ripercorrendo la sua carriera. DERBY - "Ho giocato tanti derby di Milano ma non ricordo l’ultimo di Paolo Maldini, con cui sc ...