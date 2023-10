Roma | lesione ai flessori della coscia per Pellegrini | fuori un mese

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Guai in vista per ladi José Mourinho. Il club giallorosso perde Lorenzo, oltre a Paulo Dybala: il centrocampista giallorosso,...

Commenta per primo Lorenzo Pellegrini ha svolto una risonanza che ha confermato laai flessori della coscia destra giù emersa in un precedente esame. Mourinho dunque, oltre a Paulo Dybala, dovrà fare a meno anche di Pellegrini per un mese. L'obiettivo è averli entrambi per ...- L'infortunio di Lorenzo Pellegrini è più serio del previsto . Il capitano dellasi era fatto male nel match di Europa League contro il Servette . Aveva giocato appena 11 ...unaal ...

Il capitano deve fare i conti con un problema al flessore accusato durante la partita contro il Servette ...