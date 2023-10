Roma | Bove è sempre più una certezza | i numeri

... Zalewski (Polonia Under 21) e(Italia Under 21). Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora. Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondosenza perdere ...Commenta per primo Brutte notizie in casa, Josè Mourinho dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini almeno per un mese. Il capitano ... L'allenatore portoghese ha scelto il 3 - 5 - 2 cone Aouar ...

Roma, Bove garantisce una marcia in più Pagine Romaniste

La Roma trova solidità: Bove dà una marcia in più Siamo la Roma

Con l'esordio di Francesco D'Alessio sono 10 i prodotti del vivaio giallorosso ad essere scesi in campo con la maglia della prima squadra. Esclusi Darboe, Zalewski e Bove, lanciati già da Paulo ...Brutte notizie in casa Roma, Josè Mourinho dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini almeno per un mese. Il capitano giallorosso si è infortunato nell'ultima gara di Europa League contro il Servette e h ...