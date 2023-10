Roma | alunni in gita al circolo Lgbtq? Barbato FdI | questo è progressismo deleterio

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “I servizi scolastici ed educativi erogati daCapitale sono un disastro. Non solo per quanto attiene alla gestione del personale educativo. Ma anche per quanto riguarda l’offerta formativa che questa Giunta, in modo neanche troppo subdolo, propone alle scuole. Di ogni ordine grado della capitale”. Lo dichiara la consigliera capitolina Fdi Francesca. “Infatti, hanno dato luogo a corsi rivolti alle educatrici per aiutarle a veicolare nei bambini messaggi di “decostruzione del genere maschile e femminile”. E adesso propongono un’offerta formativa dove figurano proposte di far visita ad associazioni, circoli di cultura omosessuale ed altro. Ho chiesto chiarimenti sui criteri utilizzati per la formulazione delle offerte formative alla Direttrice Servizi di supporto al sistema educativo e scolastico di ...