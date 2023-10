La GVM non molla la presamanubrio dell'incontro ed è ancora un fiammante, seguito da un solido Valentini a segnare la terza frazione, gli ospiti non mollano e dopo trenta minuti è 57 - 49.e 35 pt(N), 47'pt Valori rig. (C)) Benissimo anche il Terni Fc che vince tranquillamenteTavernelle e si mette in ottima posizione di classifica. Terni Fc - Tavernelle 3 - 1 (26 pt De ...

Rocchi sul braccio di Pulisic: "La telecamera non ha dato la certezza del tocco di mano" La Gazzetta dello Sport

Rocchi sul gol di Pulisic: “Senza certezza resta la decisione del campo” Pianeta Milan

Arriva la versione ufficiale dell'Aia sul caso del gol di Pulisic in Genoa-Milan: parla il designatore Gianluca Rocchi ...Il caso 'Di Monte-Sacchi' è stato affrontato, in tarda ora, anche nel corso della terza puntata di 'Open Var' su Dazn, dov'era presente il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. (ANSA) ...