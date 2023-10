Robert Kennedy Jr si candida | un complottista alla Casa Bianca?

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il figlio di Bob(e nipote di JFK) ha annunciato che correrà alle presidenziali Usa del 2024 come indipendente. Avvocato impegnato nelle battaglie ambientaliste, democratico (come tutta la famiglia) negli ultimi anni ha sposato molte teorie complottiste

Jr ha annunciato che correrà alle presidenziali del 2024 da indipendente in un evento elettorale a Filadelfia. "Dichiaro anche l'indipendenza dalle grandi corporation, da Wall Street, ...Jr. ...

Si fa più interessante la sfida per la Casa Bianca. Robert Kennedy jr, terzogenito del fratello di JFK, ha deciso che non si candiderà alle primarie del Partito Democratico e correrà come indipendente ...Da quando ha annunciato la sua candidatura in aprile, l'avvocato ambientalista è stato un forte critico della leadership democratica ...