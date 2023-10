Robert F Kennedy Jr correrà da indipendente

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'esponente del partito DemocraticoF.Jr. ha detto che abbandonerà la sua candidatura alle presidenziali del 2024 con il partito democratico ealla Casa Bianca comeha annunciato lunedì la rottura con il Partito democratico nazionale durante un evento a Filadelfia, dicendo che la sua candidatura sarà contro "le regole corrotte, i poteri corrotti e gli interessi acquisiti" di entrambi i partiti politici.Figlio del senatoredi New York, nipote del presidente John F.F.Jr. si è distinto dalle icone del partito democratico per le sue posizioni contro i vaccini per il Covid e per la sua opposizione agli aiuti all'Ucraina. La decisione di ...