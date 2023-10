costretto a fuggire da Israele a causa degli attacchi di Hamas Secondo quanto riferito, l'ex stella della Premier League e dell'Irlandaè stata costretta a fuggire da Israele ...... la prima dal 2009/10, quando in panchina sedeva Harry Redknapp e il capitano si chiamava. E allora, perché non sognare che a Postecoglou non riesca quello che ha già fatto in Australia, ...

Robbie Keane fugge da Israele dopo gli attacchi di Hamas Globalist.it

Robbie Keane takes shelter in panic room before fleeing Israel BreakingNews.ie

L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha espresso il suo orgoglio per la sentenza del tribunale di Catania che ha disapplicato il decreto Cutro, definendola "molto importante".