Rob Van Dam | ”Vorrei nuovamente affrontare Jericho | si merita molti apprezzamenti in più”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Rob Van Dam è recentemente tornato a lottare, questa volta in AEW, per riuscire a fare qualche match in più. In una recente intervista con Sporrskeeda WrestleBinge, Van Dam ha rivelato di voler lottare contro diversi membri del roster, incluso un suo vecchio rivale Chris. “Mi serve un match contro Jungle Boy.anche lavorare con Chris, sarebbe un match spettacolare. Sarebbe belloanche Sting. Non so come stia Sting, ma so chesta lavorando a tempo pieno e, con tutti i match che abbiamo avuto in passato, so che di sicuro riusciremo a dar spettacolo.“ Come già menzionato prima da Van Dam, lui esi conosco già molto bene dai tempi della ECW e della WWE. Con questi dettagli in mente, di sicuro un loro match in AEW potrebbe essere ...

... John Hurt, Angela Bassett, Geoffrey Blake, Jake Busey, William Fichtner, Tom Skerritt,Lowe, ... un film di Martin Campbell, con Angelina Jolie, Clive Owen, Teri Polo, Noah Emmerich, Yorick...... ci sono tre squadre che nelle prime sette partite hanno fatto peggio degli uomini allenati da... TOTTENHAM (4 - 2 - 3 - 1): Vicario; Pedro Porro, Romero,de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; ...

Rob Van Dam vuole lavorare con Chris Jericho e Christian The Shield Of Wrestling

Rob Van Dam: "La AEW deve guardare oltre CM Punk" Tuttowrestling

Dr. Rob Zatechka chalks it up to "amazing individual effort by a handful of guys," including Ty Robinson, MJ Sherman and especially true freshman Riley Van Poppel.Chris Jericho has faced many of his long-time rivals during his AEW tenure. A former ROH World Champion recently said he was set to lock horns with The Ocho while the latter held the gold in 2022.