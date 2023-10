Rissa in centro storico | le direttive del Prefetto | identificati i giovani protagonisti della lite

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Benevento, Carlo Torlontano ha presieduto stamani il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica convocato, su direttiva del Governo, in relazione alla gravissima crisi esplosa in Israele per l’attacco delle truppe di Hamas dalla Striscia di Gaza. Esaurito questo argomento, il Comitato ha affrontato il caso dell’ennesimanel corsomovida lo scorso sabato al fine di individuare ulteriori misure di contrasto e di prevenzione di simili incidenti. Come si ricorderà nella notte tra sabato e domenica, alle 3 circa, a seguito di un alterco tra tre, una sedia, scagliata da uno dei contendenti verso un altro, ha finito il suo volo contro una ragazza del tutto estranea allacausandole traumi per fortuna di lieve entità. Secondo quanto si ...