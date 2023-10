Rissa a distanza Sallusti-Malaguti | ammutolito il nuovo direttore de La Stampa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Paghiamo la Tunisia e chiudiamola qui”. È stato questo il titolo dell'editoriale di qualche giorno fa di Alessandrosu Il Giornale, con un'analisi di come si può porre fine all'emergenza migranti. Le parole delnon sono andate giù alnumero uno de La, Andrea(ha preso il posto di Massimo Giannini), che nel suo primo articolo con ilincarico ha attaccato il collega: “Confesso sono fanatico della complessità, non credo alle formule semplici come quella sul pagare la Tunisia. Superati gli otto anni uno capisce che non funziona così”.gli ha risposto per le rime, sempre tramite le colonne del suo quotidiano, dopo essere stato tirato in ballo: “Ricordo al collega che Angela Merkel ne aveva sessantadue di anni quando ...