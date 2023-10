Rischi energetici dal conflitto in Israele

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nuove possibile stangata in vista per gli italiani. Infatti l’attacco adcrea “una situazione di emergenza chea di far esplodere altre problematiche, per esempio l’energia”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a Rai News 24. “Così come è accaduto per la guerra di Russia in Ucraina per il gas, così potrebbe accadere di nuovo perché da quei Paesi del Nord Africa arrivano altre risorse. Dobbiamo capire anche se dobbiamo pensare all’autonomia energetica del nostro Paese”.

Petrolio oltre gli 85 dollari Il petrolio accelera infatti sul mercato di New York, dove le quotazioni ...

