Ripreso il controllo delle aree intorno a Gaza | ma c' è l' incubo dei terroristi infiltrati | La diretta

Israele haildi tutte le cittadine sul confine di Gaza. Lo ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari, aggiungendo che gli scontri tra soldati e miliziani di Hamas delle ultime ore sono ...Israele haildi tutte le cittadine sul confine di Gaza. Lo ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari, aggiungendo che gli scontri tra soldati e miliziani di Hamas delle ultime ore sono ...

Israele, ripreso il controllo delle zone a ridosso di Gaza - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Israele, ripreso il controllo delle zone a ridosso di Gaza La Prealpina

Da mesi le relazioni tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu erano tese, ma dopo il lancio dei razzi da Gaza il presidente Usa non ha avuto tentennamenti e ha condannato l’attacco a Israele definendolo un… ...epa10908675 People receive treatment for dengue fever at Mugda Medical College and Hospital in Dhaka, Bangladesh, 09 October 2023. (ANSA) ...