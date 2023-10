Rinnovo Giroud | la strategia del Milan

Commenta per primo Il Milan vuole blindare Olivieril cui contratto scadrà a fine stagione. Secondo il Corriere della Sera la parata contro il Genoa al posto dell'espulso Maignan ovviamente non c'entra perché da tempo c'è la volontà da parte ...... dal francese agli occhi di tutto il gruppo a disposizione di Pioli , non potrà che risultare un elemento cardine nei colloqui che avverranno nei prossimi mesi per ilcoi guanti, ...

Corriere della Sera: "Giroud il tuttofare, da centravanti a portiere. Il Milan pensa al rinnovo" TUTTO mercato WEB

Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, a breve partirà la trattativa Pianeta Milan

Il Milan vuole rinnovare il contratto di Olivier Giroud. L'attuale accordo del giocatore francese scade a giugno 2024. I rossoneri sono soddisfatti delle prestazioni di Giroud, che ha contribuito a mo ...La prima mossa dovrebbe essere quella del rinnovo di Olivier Giroud, uomo importante sia in campo che fuori. Il francese dovrebbe prolungare almeno per un'altra stagione e restare alla corte di Pioli.