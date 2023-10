RINDT | PIQUET | VERSTAPPEN… I CAMPIONATI PIÙ STRANI

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 9 ottobre 2023) I campioni del mondo hanno talvolta avuto difficoltà a realizzare i loro trionfi. Jack Brabham è stato forse l’ultimo a rendersene conto, nel 1959. In circostanze più felici, però, di quelle che hanno incoronato postumo Jochennel 1970. Nelson, nel 1987, e Alain Prost, nel 1989, non hanno trovato alcun piacere. Verstappen, invece, se l’è goduta l’anno scorso… STATI UNITI 1959: BRABHAM, IL CAMPIONE INCONSAPEVOLE Sebring fu lo scenario floridiano del confronto finale. Un circuito insipido, basato su un ex aeroporto militare, era l’antitesi dello scenario che un campione del mondo di Formula 1 meritava. Il leader del campionato, Jack Brabham (Cooper), poteva prevedere cosa sarebbe successo, con 5,5 punti di vantaggio su Stirling Moss (Cooper) e otto su Tony Brooks (Ferrari), un altro inglese. La sua prudenza fu presto premiata ...