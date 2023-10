Richiamo Riso Carnaroli | Presenza di Cadmio Oltre i Limiti Consentiti

Il motivo deldelè che in alcune confezioni da un chilo, con scadenza a febbraio 2025 e codice a barre 20505318, sono state trovate tracce di cadmio oltre i limiti consentiti. Il ...... nel mirino un lotto diCarnaroli a marchio Carosio , ritirato dagli scaffali della catena di supermercati Lidl per il rischio di una contaminazione di cadmio. Ilriguarda alcune ...

Lidl richiama riso Carnaroli per cadmio oltre il limite: non è idoneo al ... Fanpage.it

Riso ritirato dai supermercati per contaminazione da cadmio QuiFinanza

C'è un richiamo alimentare in corso per il riso carnaroli Carosio, come correttamente riportato sul portale del Ministero della Salute ...La stessa azienda che ha disposto il richiamo di un lotto di riso Carnaroli avverte che il prodotto non è idoneo al consumo per la rilevata la ...