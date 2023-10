Ribaltone in panchina | UFFICIALE il primo esonero durante la sosta

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le gare di campionato sono terminate ieri e da oggi inizieranno le due settimane diper le Nazionali, ma in queste ore c’è già stato ilinAnche l’ottavo di turno di campionato si è concluso e come nelle giornate precedenti ci sono stati diversi colpi di scena che hanno smosso la classifica. Quello che ha fatto più scalpore è stato il pareggio casalingo dell’Inter contro il Bologna, che contando anche la sconfitta contro il Sassuolo fa registrare appena un punto nelle ultime due uscite tra le mura amiche. Così come ci sono da registrare le vittorie di Juve e Milan, con i bianconeri che battono il Torino di Juric nel derby della Mole per 2-0 senza gli infortunati Vlahovic e Chiesa. La squadra di Pioli, invece, dalla pesante sconfitta nel derby in poi ha solo vinto, riconquistando la testa ...

Ilinpare ormai inevitabile, tanto che i bookie non quotano nemmeno più un suo addio ai granata. Ma a rischiare sono anche altri allenatori di Serie A : scopriamo le quote esonero ...Un rendimento che non è piaciuto al patron Di Nunno, che dunque ha deciso di operare unin. 'Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima ...

UFFICIALE: Lecco, ribaltone in panchina. Esonerato Foschi, il mister della promozione TUTTO mercato WEB

Sconfitta ed esonero: subito il ribaltone in panchina CalcioMercato.it

La sconfitta con la Fiorentina ha aperto la riflessione in seno al club di De Laurentiis. Il Napoli sta decidendo se continuare o meno con Garcia e intanto gli ha ribadito, nel corso di un… Leggi ...Scopri le quote esonero degli allenatori di Serie A dopo l'8^ giornata: non rischia solo Rudi Garcia, altri tre tecnici all'ultima spiaggia ...