Report sulla famiglia di La Russa | ' Legami con Cosa Nostra' Lui annuncia querela

A cominciare dastessa". Questa la risposta di Sigfrido Ranucci. "Sono certo che domani vedendo su carta l'inchiesta diLa Russa non potrà che avere contezza del rigore che come al ...pic.twitter.com/GHF2NDhqLX(@reportrai3) October 8, 2023 I rapporti del padre di La Russa. L'inchiesta dimette in luce i legami del padre con personaggi come Michelangelo Virgillitto ...

La Russa dopo l’inchiesta di Report: “Fango su di me e sulla mia famiglia, querelo” la Repubblica

Report, La Russa infuriato con Ranucci per l'inchiesta sulla sua ... Open

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha recentemente annunciato una querela nei confronti della trasmissione televisiva Rai Report. L’accusa è stata avanzata prima della messa in onda ...La tragedia del Vajont compie 60 anni: il crollo della diga sul fiume a Longarone causò la morte di 2 mila persone. Intervista a Mario Tozzi ...