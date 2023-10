Report debutta con ottimi ascolti | 11 | 3% Rai3 alle prese con assenze e primi flop e supera persino Canale5

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Una decisione subita, forse condivisa solo in extremis. “Pensare di spostareper danneggiarlo è come il marito che si taglia gli zebedei per fare un dispetto alla moglie”, aveva detto Sigfrido Ranucci lo scorso maggio. Via dal lunedì sera, in onda nel giorno festivo per volontà dell’azienda al posto di “Che tempo che fa“, con Fazio sbarcato su Nove tra le polemiche. “Sono un dipendente, sono dell’azienda e faccio quello che mi viene chiesto nel miglior modo possibile”, aveva aggiunto il giornalista. E il pubblico alla prima puntata ha rispostonte, regalando un boom diin una giornata a dir poco “affollata” dal punto di vista della programmazione. Ben 2.061.000 telespettatori con l’11,4% di share (con una anteprima al 7% e una appendice finale “Plus” all’8,6%). Un risultato che ha visto, ...