(Di lunedì 9 ottobre 2023) Anche oggipolemizza cin il Pd nella speranza che in tanti seguano la strada di Borghi e Marcucci. 'Domani parleremo, tra l`altro, di come il Pd si sia definitivamente: è ...

E' quanto scrive sulla sua Enews il leader di Italia Viva Matteoa proposito dei contenuti de Il Riformista di cui è direttore. L'Europa "Penso che ciò che sta accadendo in tutto il mondo ...Nella stessa sezione spazio all'intervista a Matteo(': colpo al disgelo con Bin Salman')... MeloniLandini con un filmato'). 'Con i numeri della Nadef il governo ha aumentato il ...

Renzi attacca ancora il Pd: “Ora è collegato alla Cgil, è tornata la Ditta” Globalist.it

Processo Open, Renzi attacca il pm Turco: «Sta dietro a me però non firmò il decreto di sequestro dell'ex Astor» Corriere Fiorentino

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Renzi, Picierno, Provenzano ... quando una democrazia libera diventa oggetto di un attacco come quello che sta subendo in queste ore, con missili lanciati a sorpresa dalla striscia di Gaza, miliziani ...