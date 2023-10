Rennes - Paris Saint - Germain 1 - 3 | gol e highlights

IlSaint - Germain vince 3 - 1 sul campo delgrazie alle reti di Vitinha, Hakimi e Kolo Muani (di Gouiri la rete dei padroni di casa). A secco Mbappé, che si è anche divorato un'enorme ...Commenta per primo IlSaint - Germain vince in scioltezza in casa del. La squadra di Luis Enrique vince 1 - 3 grazie alle reti di Vitinha , Hakimi e al sigillo di Kolo Muani . A poco serve il gol del ...

Rennes-Paris Saint-Germain, probabili formazioni: dubbio Skriniar. Ok Mbappé e Hakimi Mediagol.it

Rennes-Paris Saint Germain (domenica 08 ottobre 2023 ore 20:45): convocati, formazioni ufficiali, quote, pr... Infobetting

Il PSG batte 3-1 il Rennes al Roahzon Park nella sfida dell’ottava giornata di Ligue 1 2023/24. I parigini tornano alla vittoria e chiudono da terzi alla sosta. La squadra di Luis Enrique indirizza la ...RENNES-PSG 1-3 Tutto facile per il Paris Saint-Germain, che vince 3-1 sul campo del Rennes anche senza Mbappé. Bel primo tempo dei parigini, che schiacciano i rossoneri nella loro metà campo. Per stap ...