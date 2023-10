Recensione Detective Pikachu | Il Ritorno… della qualità?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tim Goodman e il suo compare tornano a far (e risolvere) danni nella nostradi: Il Ritorno, quanto mai gradito In quanto a titoli marginalmente legati al brand,: Il Ritorno è una “bestia strana” da inquadrare in una. Normalmente, persino gli spinoff come Pokémon Ranger su DS anni fa o la serie Mystery Dungeon tendono ad integrare qualcosaformula di base che ha fatto negli anni novanta la fortunasaga. In questo caso, però? Ce lo ha insegnato anche il film live action del 2019: ci troviamo in un anfratto del mondo Pokémon in cui esiste solo convivenza tra gli umani e le bizzarre creature. Nessun combattimento; solo uno spaccato di come sarebbe, per certi versi, il nostro mondo se ...