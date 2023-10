RC Auto - Prezzi delle polizze in deciso aumento

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Non si fermano i rialzi deidella RC. A settembre 2023, l'esborso medio per la garanzia obbligatoria è saluto a quota 614 euro, per una crescita annuale pari al 27,9%: lo rivela Facile.it, comparatore online che ha elaborato 11 milioni di preventivi in 12 mesi (le compagnie confrontate coprono una quota del mercato del 15%). Se la batosta meno forte la sente chi risiede in Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Lombardia, rispettivamente a 416, 444 e 474 euro, sono dolori per chi abita in Campania, con 1.062 euro, seguita da Calabria (673) e Puglia (665), dove salgono i rischi di incidente e frode. Parliamo di tariffe medie, mentre il prezzo individuale varia in base a mille fattori, fra cui residenza, età, classe di merito, tipo di. Perché i rincari. Stando all'Ania (l'Associazione...