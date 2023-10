Razzo da Gaza caduto vicino all’Aeroporto di Tel Aviv

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Unlanciato dalla Striscia dinelle vicinanze dell’aeroporto internazionale Ben Gurion a Tel, ma fortunatamente non ha causato né feriti né danni significativi. Il Times of Israel ha riportato l’incidente, notando che su internet circolano video che mostrano colonne di fumo che si alzano da un campo. Un portavoce dell’Autorità Aeroportuale di Israele ha spiegato che ilè stato intercettato dal sistema di difesa aerea, garantendo che l’operatività dello scalo non è stata influenzata. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno respinto le accuse di carenza di personale e attrezzature come una delle cause dell’attacco sferrato da Hamas contro Israele. Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell’IDF, ha ...