(Di lunedì 9 ottobre 2023) Attraverso il proprio profilo Twitter, Fabioha parlato dell'Inter dopo il pareggio in campionato contro il Bologna

Traslando: se Onana al Manchester United sta facendo rimpiangere De Gea,all'Inter sta facendo rimpiangere l'Onana della scorsa stagione. La pensa così almeno Fabioche dopo il 2 - 2 ...Traslando: se Onana al Manchester United sta facendo rimpiangere De Gea,all'Inter sta facendo rimpiangere l'Onana della scorsa stagione. La pensa così almeno Fabioche dopo il 2 - 2 ...

Ravezzani: “Sommer L’Inter ha preso un portiere discreto, non fortissimo” Pianeta Milan

Ravezzani boccia Sommer: "Prende un gol come l'ultimo Handanovic" L'Interista

Fabio Ravezzani ha criticato il modo in cui Yann Sommer si è fatto trovare impreparato sul gol del 2-2 del Bologna: le parole Sui proprio Social, Fabio Ravezzani non va per il sottile nei confronti de ...Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha commentato su X il discusso episodio arbitrale di Genoa-Milan con la rete convalidata di Pulisic.