Raspadori è il vaso della suocera di Garcia | deve piazzarlo comunque da qualche parte

(Di lunedì 9 ottobre 2023)non va osservato in campo. Servirebbe una telecamera fissa su di lui mentre se ne sta in panchina. Ha lo sguardo di chi aspetta l’estrazione d’un numero, il suo, alla lotteriaserata. Un condannato curioso, ma anche smarrito. E se si fa male Meret? Tiene sott’occhio Gollini, spaparanzato a scherzare con gli altri. Non è che mette me pure in porta? Magari ha visto Giroud e s’è ispirato… La vita di Giacomosottoè quella di un precario a cottimo. Uno reperibile 24h. “Alzati e scaldati” è ormai un mantra doloroso, traumatico. Perché alla prima occasione – lo sa lui, lo sa l’allenatore, lo sa tutto lo stadio, lo soprattutto De Laurentiis – saràl’eletto a mettere una toppa. Perché è ormai palese chelo consideri obbligatorio, ma in ...