Ranking WTA 9 ottobre 2023 | Jasmine Paolini numero 1 d’Italia Swiatek | riavvicinamento su Sabalenka

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nonostante l’elevato impatto del WTA 1000 di Pechino sulmondiale, questo non si riflette su una top ten che rimane del tutto invariata a livello di posizioni. Cambiano, invece, le questioni che si legano ai margini dell’una o dell’altra giocatrice in scena. La vittoria di Iga, infatti, fa sì che ora la polacca sia a meno di 600 punti da Aryna: la bielorussa, insomma, è di nuovo a tiro, e non si può certo escludere il fatto che, alle prossime WTA Finals, ci possa essere un vero e proprio duello per il sorpasso. La vincitrice nella capitale cinese, la russa Liudmila Samsonova, sale fino al16, ma il maggior guadagno è della sua connazionale Mirra Andreeva (+10), che entra nella top 50 a 16 anni, oltre che della ceca Linda Fruhvirtova (ora all’88° posto)....

Trevisan, numero 42 del mondo e sesta di serie, affronterà la 25enne spagnola Cristina Bucsa, numero 65 del. Ha vinto si un altro titolo del Grande Slam ma ha subito tante batoste, non ha confermato gli Us Open e soprattutto ha perso la leadership nelmondiale.

Quinta settimana in vetta per la bielorussa, l'italiana sale fino al 31° posto ROMA (ITALPRESS) - Il '1000' di Pechino, l'ultimo della stagione,