(Di lunedì 9 ottobre 2023) Que tal,? Come stai,? A cinque mesi di distanza dalla conferenza stampa in cui annunciò la sua imminente operazione e l'intenzione, qualora fosse guarito, di chiudere la sua carriera con un'...

... qualora fosse guarito, di chiudere la sua carriera con un'ultima stagione in cui disputare i tornei a lui più cari,Nadal è tornato a impugnare una racchetta e a scambiare colpi in campo. Non ...El Paìsancora sul gol di Bellingham al Napoli.Cabeleira cerca di dare un contorno al giocatore. E scrive che se proprio lo vogliamo paragonare a qualcuno " si potrebbe pensare a una ...

Rafa torna in pista, metà novembre si avvicina Tiscali

Rafael Nadal torna ad allenarsi nella sua Academy Ubitennis

Que tal, Rafa Come stai, Rafa A cinque mesi di distanza dalla conferenza stampa in cui annunciò la sua imminente operazione e l'intenzione, ...Il tennista argentino Marco Trungelliti è salito sulle cronache nazionali e internazionali a causa della sua denuncia di partite truccate nel circuito. Il sudamericano ha colpito di fatto tanti suoi ...