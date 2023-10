Le pattuglie sono intervenute poi anche nei luoghi della movida sia a Marina Centro che in Centro Storico per verificare alcuni esposti giunti in salaper rumori e musica. Situazioni ...Rai2, infatti, con il programma Caterpillar e la campagna "M'illumino di meno" ha ... 'Il racconto del Vajont trasformato in coro per essere letto a voceda cinque o più persone, non come ...

Radio Alta, il «Nuovo giorno» inizia alle 6. Una programmazione sempre più ricca L'Eco di Bergamo

Un manifesto per l'Europa nella nuova guerra fredda Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Massimo Brambati ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: "Dovrebbe recitare mea culpa De Laurentiis, la scelta di Garcia è tutta sua, non ha operato con ...Ma i cambiamenti più importanti sono nel palinsesto, dove accanto a programmi amatissimi come «Colazione con Radio Alta» e alla programmazione musicale sempre molto curata, arrivano frizzanti novità.