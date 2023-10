“Quiero Contar” | il singolo d’esordio di Bianca

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) foto di Manuel GuaglianoneMILANO – E’ on line il video di già in radio e disponibile in digitale (Incisi Records), brano emotivo e riflessivo, con sonorità pop, scritto con Simone Cerratti (in arte Skyvi) e Davide Scudieri, prodotto da Manuel Guaglianone. «”” è un brano che esprime il modo in cui affrontiamo e attraversiamo le tempeste della vita. L’ho composto in un momento di tristezza e angoscia, – racconta– come un sollievo personale che mi ha portato a mettere su carta i miei sentimenti, senza sapere che poi sarebbero diventati una canzone. Nel processo ho scoperto che tutti affrontiamo tempeste, quei momenti bui che sembrano abissi infiniti e solo quando tocchiamo il fondo, stiamo per sperimentare la nostra più grande crescita o, più precisamente, la nostra più grande trasformazione». Nel videoclip di ...