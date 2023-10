Questo non è un libro sul sesso adottato nelle scuole

Leggi su facta.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’8 ottobre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il giorno precedente. Nel contenuto social è presente la pagina di undove sono raffigurati due corpi nudi stilizzati e in cui si parla di estrogeni e di come può cambiare il corpo umano a causa della produzione di ormoni. Secondo l’autore del post, che si presenta come un «insegnante», si tratta di «libri scolastici per bambini». Il riferimento è alla teoria infondata dell’“ideologia gender”, secondo cui esisterebbe un piano per promuovere l’omosessualità con il fine di distruggere la cosiddetta “famiglia tradizionale”. Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. Iloggetto di analisi è intitolato “Let’s Talk About It: The Teen’s Guide to Sex, Relationships, ...