(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’anticiclone africano ha le ore contate. Sarà nel nostro Paese ancora per quasi una. Dopo di che arriveràcon piogge battenti, temporali e un clima meno afoso. Lo annuncia all’Ansa Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it. Da lunedì 9 a venerdì 13 tutta sull’Italia dominerà il bel tempo e cielo in prevalenza sereno. Soltanto sulla Liguria, sull’alta Toscana e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia la nuvolosità potrà essere più presente, soprattutto al mattino. Non mancheranno inoltre locali foschie o temporanei banchi di nebbia nelle primissime ore del mattino, soprattutto sulle pianure del Triveneto. Le temperature continueranno a mantenersi sopra la media del periodo con valori massimi ancora sopra i 30°C al Centro-Nord e al Sud, in Sicilia e Puglia. Dal prossimo fineperò ...

... "La mia prima impressione su di lui Uguale all'. ... Sapete quanta gente lo fa eppure non ci riesce Ma senza... Il rischio Pep santo subito è dietro'angolo, meglio far scorrere la palla.... dove'ansia di essere dimenticati davanti all'crisi in ... probabilmente attraverso'Iran. "La partnership tra Mosca e ...europei capiscono che non possono permettersi di non vincere...

Questa è l'ultima settimana d'estate, adesso arriva l'autunno Open