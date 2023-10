Quanti piani di scale devi fare al giorno per stare bene

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Salire le: un'attività fisica che se praticata con continuità potrebbe essere la chiave per un cuore più sano. E associato all'obiettivo dei 10.000 passi (o per alcuni 7000) alpotrebbe essere ancora meglio. A rivelarlo uno studio condotto dai ricercatori dalla Tulane University in Louisiana (USA) di recente pubblicato sulla rivista scientifica Atherosclerosis. Secondo la ricerca salire almeno 50 scalini al(5 rampe) potrebbe abbattere il rischio di malattie cardiache del 20%. «Brevi scatti diad alta intensità sono un modo efficiente in termini di tempo per migliorare la forma cardio-respiratoria e il profilo lipidico, soprattutto per chi che non è in grado didietro alle attuali raccomandazioni sull'attività fisica», spiega Lu Qi, docente presso la School of Public ...