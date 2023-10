“Quant’è bello quando brucia Tel Aviv” | la frase shock dei liceali milanesi

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Inizia il conflitto, inizia il dibattito. Cominciano a emergere i fronti di chi è a favore e di chi è contro l’attacco ai danni del popolo di Gerusalemme. Al centro di questa diatriba, due associazioni giovaniliche sono arrivate a esultare sui social per i massacri di civili che stanno avvenendo in Israele. Valditara in tal proposito ha dichiarato “Non è plausibile che alcuni sindacati o partiti li difendano”. LEGGI ANCHE: Amburgo, aeroporto chiuso per rischio attentato da aereo proveniente da Teheran “CheTel” In una storia postata su Instagram, gli studenti della Kurva Manzoni Antifa, gruppo che sostiene la squadra di calcetto del Liceo Manzoni si può leggere: “Tel ...