Quando si gioca Italia-Norvegia | Qualificazioni Europei Under 21 | data | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’21 di Carmine Nunziata sarà di scena martedì 17 ottobre per la terza sfida del proprio cammino verso glidi categoria che si disputeranno nel 2025 in Slovacchia: gli azzurrini saranno impegnati contro ladalle 17.45 allo Stadio Druso di Bolzano, per il remake della sfida decisiva dello scorso torneo continentale, fatale alla squadra allora guida Paolo Nicolato vista la sconfitta per 1-0 rimediata contro gli scandinavi. Dopo i primi due incontriti, l’si trova al terzo posto nel girone A con 4 punti all’attivo, frutto di un deludente pareggio senza reti con la Lettonia e la vittoria per 2-0 contro la Turchia. Il gruppo allenato dal tecnico campano non può fallire quest’appuntamento, visto che gli scandinavi rappresentano ...