Quando si gioca Italia-Malta | Qualificazioni Europei 2024 | data | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tutto è pronto per i match della seconda sosta per la nazionali di questa annata. L’si rimbocca le maniche in vista di altri due incontri di capitale importanza nel proprio percorso delleverso i Campionatidi Germania. Gli Azzurri saranno impegnati controe Inghilterra e proveranno a fare percorso netto per avvicinarsi alla qualificazione, ovvero centrando uno dei primi due posti. Il primo impegno sarà sabato 14 ottobre alle ore 20.45 controallo stadio San Nicola di Bari, prima di partire per Londra per sfidare l’Inghilterra. Com’è la situazione in classifica? Al comando troviamo proprio gli inglesi con 13 punti in 5 turni, quindi a quota 7 troviamo, Ucraina e Macedonia del Nord, con la formazione di Spalletti che ...