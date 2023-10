Quando gioca l’Italia le qualificazioni agli Europei 2024? Calendario | date | avversarie | programma | orari | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nella serata di ieri si è chiusa l’ottava giornata della Serie A, ma nel weekend che verrà il campionato non sarà protagonista. Infatti sarà tempo di pensare allea Euro, conche cerca punti importantissimi in chiave qualificazione. La squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata per due incontri fondamentali in ottica classifica con Malta e Inghilterra – specie la sfida con gli inglesi – per mantenere la seconda posizione nel gruppo C. Come detto sopra, gli azzurri occupano al momento la piazza d’onore nel proprio raggruppamento, alle spalle dell’Inghilterra, a quota 7 punti. Nelle ultime sfide disputate a settembre, sono arrivati un deludente pareggio per 1-1 con la Macedonia del Nord e la vittoria preziosissima con l’Ucraina per 2-1 a San Siro, risultato che ha di fatto rimesso in gioco gli azzurri. Con ...